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    • 14.08.2020 08:16
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    Son dakika: ’da eş zamanlı şafak baskını: Şüpheliler gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 'da polis, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

    Adana’da eş zamanlı şafak baskını!
    'da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.





    Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.




    Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.






    Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Operasyonun detayı ilerleyen saatlerde açıklanacak.
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