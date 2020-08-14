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    • 14.08.2020 10:29
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    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 65 bin eser ele geçirildi

    Kültür ve , Twitter hesabından yaptığı açıklamada " ve 'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

    Kültür ve , " ve 'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı." açıklamasında bulundu.

    Bakan Ersoy'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

    "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum."

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