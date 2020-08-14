Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi yeni rektörü Özlenen Özkan nereli?

Mesleki Deneyim

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor

Yarık Damak, Lisans, 2017-2018

Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018

Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018

Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018

Yanık, Lisans, 2017-2018

Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.

Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.

Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.

Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.