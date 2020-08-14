Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi yeni rektörü Özlenen Özkan nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Bu gelişme üzerine Özlenen Özkan kimdir? Sorgulamaları da başladı.
PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?
Kimlik Bilgileri
Birim :Tıp Fakültesi
Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı :Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı :Prof.Dr.
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001
Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
Surgery
Mesleki Deneyim
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor
Yarık Damak, Lisans, 2017-2018
Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018
Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018
Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018
Yanık, Lisans, 2017-2018
Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.