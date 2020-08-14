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    • 14.08.2020 10:10
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    kimdir? Akdeniz Üniversitesi yeni rektörü ?

    Gündemde kimdir? Sorusunun yanıtı aranıyor. 16 üniversiteye yeni rektörler atandı ve Akdeniz Üniversitesi yeni rektörü olan ? Araştırmaları da yapılmaya başlandı. Eğitim durumu, mesleği, yaşı vs. hayatına dair tüm bilgilerin merak konusu olduğu Özlenen Özkan hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi yeni rektörü Özlenen Özkan nereli?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Bu gelişme üzerine Özlenen Özkan kimdir? Sorgulamaları da başladı.

    PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

    Kimlik Bilgileri

    Birim :Tıp Fakültesi
    Bölüm :Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
    Ana Bilim Dalı :Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
    Kadro Ünvanı :Prof.Dr.

    Eğitim Bilgileri

    Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008
    Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001
    Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.
    İngilizce, Çok İyi

    Araştırma Alanları

    Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
    Sağlık Bilimleri Temel Alanı
    Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
    Surgery

    Mesleki Deneyim

    Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
    Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor
    Yarık Damak, Lisans, 2017-2018
    Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018
    Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018
    Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018
    Yanık, Lisans, 2017-2018
    Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
    Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
    Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
    Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
    Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
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