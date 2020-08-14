Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.08.2020 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2020 10:27
    ABONE OL

    ? Ankara Üniversitesi yeni rektörü ?

    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında ? Yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye yeni rektörler atandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme üzerine Ankara Üniversitesi yeni rektörü ? Sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi yeni rektörü Necdet Ünüvar nereli?

    Ankara Üniversitesi yeni rektörü Necdet Ünüvar oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarından sonra Necdet Ünüvar gibi yeni rektörlerin hayatlarına dair bilgiler de gündemde sorgulanmaya başlandı. Ankara Üniversitesi yeni rektörü Necdet Ünüvar'ın yaşı, nereli olduğu, eğitimi ve yaptığı işler ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

    NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?

    6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Müzeyyen'dir.Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi; İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.23, 24 ve 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23 ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı.Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.İngilizce bilen Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.
    Haberler Güncel Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi yeni rektörü Necdet Ünüvar nereli?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri