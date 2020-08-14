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    • 14.08.2020 22:39
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    'da zincirleme : 8 kişi yaralandı

    'ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme nda yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

    Aydın'da zincirleme trafik kazası

    Aydın'dan Muğla istikametine giden Murat Aslan yönetimindeki 34 DM 438 plakalı otomobil, önce Adnan Menderes Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Zeki Hakan Düz idaresindeki 48 ABS 938 plakalı otomobile ardından ise Fatih Burak'ın kullandığı 34 TL 1555 plakalı otomobile çarptı.

    Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emre Düz, Aslıhan Güven, Ayşe, Yiğit ve Asya Dur yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
    Haberler Güncel Aydın'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı
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