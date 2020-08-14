Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından 'Pakistan'ın Bağımsızlık Günü' için bir tebrik mesajı yayımladı.

Hem Urduca hem de İngilizce paylaşımları yapan Başkan Erdoğan : "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadeleriyle kutladı.