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    • 14.08.2020 22:23
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    Başkan Erdoğan kardeş 'ın ''nü Urduca kutladı

    Başkan sosyal medya hesabından ''ın ' dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Mesajında, "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıl dönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara saygı ve sevgilerimi iletiyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a Urduca kutlama

    Başkan Twitter hesabından 'Pakistan'ın Bağımsızlık Günü' için bir tebrik mesajı yayımladı.

    Hem Urduca hem de İngilizce paylaşımları yapan Başkan Erdoğan : "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadeleriyle kutladı.

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