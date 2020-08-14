Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından 'Pakistan'ın Bağımsızlık Günü' için bir tebrik mesajı yayımladı.
Hem Urduca hem de İngilizce paylaşımları yapan Başkan Erdoğan : "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadeleriyle kutladı.
برادر ملک پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2020
پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ گہرے اور دیرینہ تعلقات کے پیش نظر میں ذاتی طور پر اور ترک قوم کی جانب سے سلام محبت پیش کرتا ہوں pic.twitter.com/qiAq9dPWFF