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    • 14.08.2020 22:44
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    Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, 'li mevkidaşı Pompeo'yla 'deki durumu görüşecek

    Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile 'deki gelişmeleri ele alacak.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, pazar günü Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya gelerek, 'de yaşanan son durumu değerlendirecek.

    Bugün Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapmıştı.

    Çavuşoğlu ise 'de yaptığı basın toplantısında, 'nin bölgedeki tüm meselelerin diyalogla, barışçıl yoldan çözülmesinden yana olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da 'Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz'de herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliğine ve anlaşmaya varız.' dedi ama Yunanistan 'Kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım.' diyorsa bu böyle işlemez. Bunun da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik."

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek
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