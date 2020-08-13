YIL SONUNA KADAR İLK TESLİMATIN YAPILMASI PLANLANIYOR

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirmiş, test kapsamında 16 dakikalık uçuşun ardından başarıyla piste teker koymuştu. 10 Ocak'ta da Sistem Doğrulama Testi için 1 saat 6 dakikalık uçuş gerçekleştiren araç, 5 bin feet irtifada testi tamamlamıştı.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek