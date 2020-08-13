Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.08.2020 15:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2020 15:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan çocuklar ve gençlere önemli çağrı...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin çocuklar ve gençlere, "Yüz yüze eğitim, 'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." çağrısında bulundu.

    Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere önemli çağrı...

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, okulların önce açılacağını, yüz yüze eğitimin ise 'de başlayacağını belirtti.

    Koca, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." ifadelerine yer verdi.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM 21 EYLÜL'DE

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

    Eğitimcilerin sınıflarındaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp derse öyle başladığını ifade eden Bakan Selçuk, bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek, "okulları birlikte açacağız" dediklerini ve bu sorumluluğu paylaşmak istediklerini belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere önemli çağrı...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri