1,5 milyon dolara satarken son anda yakalandılar

Diyarbakır'da 5 kişi İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1 milyon 500 bin ABD doları karşılığında satmak üzereyken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1 minyon 500 bin ABD doları karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir.