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    • 13.08.2020 11:19
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    Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan öğrencilere uyarı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.

    Bakan Koca'dan öğrencilere uyarı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.



    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." ifadelerine yer verdi.



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