Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan öğrencilere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.





SEVGİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın. pic.twitter.com/L2YphYz8PO