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    Son dakika: tablosunu açıkladı

    Son dakika haberi... yeni tip (Kovid-19) sayılarını açıkladı. Koca, "Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" uyarısında bulundu.

    Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu. Son 24 saatte 934 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 227 bin 89 oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Koca, "2 Marttan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" ifadelerini kullandı.

    DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı
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