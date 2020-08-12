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    • 12.08.2020 15:25
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    • 12.08.2020 15:25
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    Son dakika: 'te sanığı eski ya 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Gelen son dakika haberine göre, 'te 'na (/) yönelik davada, eski cumhuriyet sına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis!

    'te 'na (/) yönelik davada, eski cumhuriyet sına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı S. ile avukatı katıldı.

    Sanık Hacı S, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. kullanmadığını savunan Hacı S, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

    Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık Hacı S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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