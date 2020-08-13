"TAKOGRAF YETKİLİ SERVİSLERİNİN YARDIMI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Şoförlerin hile yapmasının yanı sıra takograf yetkili servislerinin de bu hileye ortak olduğunu ifade eden takograf uzmanı Elektrik Elektronik Mühendisi Bilal Yeşil, "Analog takografları kullanmak kolaydır. Manipülasyon yapmak da kolaydır. Dijital takpograflarda da müdahale yapılır ancak çok daha karmaşıktır ve uzman değilseniz o manipülasyonları tespit etmeniz de zordur. Şu anda Türkiye'de takograf takılı araçların yüzde 50'si analog, dijital fark etmeksizin müdahaleli. Takografın müşürü dediğimiz hız sensörü ve takograf arasındaki sisteme müdahale edilir. İletişimin kesilmesi ya da sisteme yanlış bilgi gönderilmesi sağlanır. Bu maksatla müşür manipüle edilir. Araya devre kesici takılır. İkinci bir sahte ye da yedek müşür takılır. Bunlar çok daha basit yöntemler. Daha detaylı yöntemler var. Takograf yetkili servislerinin yardımı olmadan mümkün değil. Aracın kara kutusuna müdahale ediliyor. Bunlar çok spesifik manipülasyonlardır. Bunları bulmak için serviste 1-2 hafta uğraşılabiliyor" diye konuştu.

"FREN, ABS, ŞANZIMAN ÇALIŞMAZ"

Takograftaki hilenin çok ağır sonuçlar doğurduğunu ifade eden Bilal Yeşil, "Takograf her ne kadar sürücünün çalışma süresini kontrol etse de teknik olarak yerine getirdiği çok kritik bir görevi var. Aracın üzerindeki onlarca beyinden birisidir. Diğer beyinlere aracın hızı, zamanı ve kilometre bilgisini sağlar. Bu bilgiler diğer beyinlere gitmediği zaman araç düzgün çalışmaz. Fren, ABS, şanzıman çalışmaz. Bunlar uzun vadede arızalanır ve aracın kaza yapmasına neden olur" dedi.