5 kişiye mezar olmuştu! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki korkunç kazanın soruşturma dosyasında çarpıcı detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında şoförün kural ihlali yaptığı, takometrenin şoför adına kayıtlı olmadığı, yolcuların da şoförün bir kaç kez şerit değiştirmesi üzerine onu "Uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen" diye uyardıkları ortaya çıktı.

KAZA ANINDAKİ TAKOGRAFTA ŞOFÖRÜN ADI YOK

Soruşturma dosyasında araçtan alınan takograftan 3 adet takograf kağıdı çıktığı, birinin boş olduğu, ikincisinde otobüsü kullanan şoför Doğan Duygulu'nun adının yazıldığı, üçüncüsünde ise Kenan Olgun ismine düzenlendiği tespit edildi. Kaza anındaki takograf cihazında ise Kenan Olgun adına takograf olduğu belirlendi.