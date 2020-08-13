Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Duran Katar kızına rapor verilmemesi sebebiyle Kırmızıtoprak Aile Sağlık Merkezinde bulunan doktorları darp ettiği iddia edildi. Kızı ve kendisinin saldırıya uğradığını belirten Katar şunları söyledi: Asıl bize şiddet uygulandı. Kameralar incelendiği zaman kesinlikle doktorun kılına dâhil dokunmadığım anlaşılacak. Bir hekim olarak burada devletin kurallarına uymak zorunda. Beyza Nur Katar ise; "Görüntülerde beni iki kere cama vurduğu çok açık ve net bir şekilde belirgin. İki doktordan da şikayetçiyiz, gereken her şeyi sonuna kadar yapacağız" dedi.