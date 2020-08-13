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    • 13.08.2020 Gazete
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    Doç. Dr. Duran : Doktorlar asıl bize saldırdı

    Doktorları darp ettiği ileri sürülen Doç. Dr. Duran , olayın gerçek yüzünü anlattı. Doç. Dr. , doktorlar tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

    Doktorlar asıl bize saldırdı

    Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Duran Katar kızına rapor verilmemesi sebebiyle Kırmızıtoprak Aile Sağlık Merkezinde bulunan doktorları darp ettiği iddia edildi. Kızı ve kendisinin saldırıya uğradığını belirten şunları söyledi: Asıl bize şiddet uygulandı. Kameralar incelendiği zaman kesinlikle doktorun kılına dâhil dokunmadığım anlaşılacak. Bir hekim olarak burada devletin kurallarına uymak zorunda. Beyza Nur Katar ise; "Görüntülerde beni iki kere cama vurduğu çok açık ve net bir şekilde belirgin. İki doktordan da şikayetçiyiz, gereken her şeyi sonuna kadar yapacağız" dedi.

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