Bağcılar'da Şehit Erkan Göktepe huzur denetimi

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kontrollerin yapıldığı noktalara gelerek polisleri denetledi.

Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Aktaş esnafı da ziyaret etti. Aktaş, esnaf ziyareti sırasında maske takmadıklarını fark ettiği iki çocuğu uyararak maske verdi.



Denetimler hakkında açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Narkotik ağırlıklı olarak Bağcılar'ın daha huzurlu, daha güvenli olması için çalışma yapıyoruz. Uygulamalarımız devam ediyor. İl genelinde de uygulamalarımız devam ediyor. Her akşam bu uygulamalara düzenli olarak devam edeceğiz. Günün her saatinde devam edecek amacımız ilimizin huzur ve güvenliği." diye konuştu.