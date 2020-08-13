Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları tanıtım toplantısı dün Bilecik'te yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Her genç, liseyi bitirmeden hem Ahlat- Malazgirt'i hem Çanakkale'yi görmüş olmalı" dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Şehitlerimizi anacağız. Gençlerimizin Ahlat'ı, Malazgirt'i, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı bilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.