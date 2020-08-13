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    • 13.08.2020 Gazete
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    'te Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları tanıtım toplantısına katıldı

    Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları tanıtım toplantısı dün 'te yapıldı. Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , "Her genç, liseyi bitirmeden hem 'i hem 'yi görmüş olmalı" dedi.

    Her genç görmeli

    Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları tanıtım toplantısı dün 'te yapıldı. Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , "Her genç, liseyi bitirmeden hem 'i hem 'yi görmüş olmalı" dedi.

    Okçular Vakfı Başkanı ise "Şehitlerimizi anacağız. Gençlerimizin Ahlat'ı, Malazgirt'i, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı bilmesini istiyoruz" diye konuştu.


    Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türbesi'ni ziyaret etti.

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