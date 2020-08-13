Ulaştırma ve Altyapı bizim son 18 yıla damga vurduğumuz alanların başında geliyor. Mesafemiz bugün 27 bin 300 kilometreye ulaştı. Otoyol mesafemiz 1715 km'den 3700 km'ye çıkardık. 50 km olan karayolu tünel mesafemiz 523 km'ye çıktı. Bolu Dağı tünelinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Osman Gazi Köprüsü'nden Avrasya Tüneline tabi yanında Marmaray var.

26 olan havalimanımız 30 ilave ile 56 ya çıktı. Gurur abidesi eseri olarak gördüğümüz İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon kapasitelik ilk etabını hizmete aldık.

Tarımda kendi kendine yeterli olmamamızın yanı sıra ülkemiz ihracatçı bir ülke konumuna da gelmiştir.

Millet bahçeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Enerjide TANAP ile TürkAkım gibi prestij projelerini hayata geçirdik. Yerli otomobil gibi bir projeyi hayata geçirmek Allah bize nasip etti.



Bugün ülkemiz ve milletimiz için verdiğimiz bu uzun meşakatli dolu dolu geçen sürecin kritik aşamasındayız.

Birinci dönem 2002-2013 arasını kapsayan potansiyelimizi keşfetme dönemimizdir. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Güçlü bir büyüme performansına kavuştuk. Milli gelirimizi 36 milyar dolardan 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3500 dolardan 12 bin 500 dolara kadar yükselttik. İhracatımızın 36 milyar dolardan 10 yıl sonra 152 milyar dolara ulaştı. Hatırlayın paramızda 6 sıfır vardı. O dönemde ne yaptık sıfırları attık.

IMF BAŞKANI'NA 'BİZ TÜRKİYE'YİZ' CEVABI



Karar merci kim? Onu tabi konuşan söyleyen yok. Orada mühür kimdeyse sultanı odur. Ve bu adımlar böyle atıldı. Ve faiz oranlarının yüzde 63 olduğu dönemde bu faiz inecek dediğimizde direnenler bizim "inecek" dememiz karşısında daha fazla direnemelerdir. Ve indirdik indirdik faizi % 6.3'e kadar çektik. Ve direniyorlardı. IMF konusunda belli güçleri dirayetleri yoktu. Enteresan olan şuydu. Davos'a gittiğimizde malum Fransız görüşme yapıyoruz. Sen IMF başısın. Ben de Türkiye'nin başıyım. Dolayısıyla Türkiye'nin her borcuyla ilgili takip yapabilirsin onlar ayrı. Ama siyasi noktada bize bir emir veremezsin o bize ait. Taksitleri alıyor musun? Alıyorsun. Siyasi yön verme asla yön verme mümkün değil. Biz Türkiye'yiz. O zaman IMF'ye borcumuz 22 milyar dolardı. Mayıs 2013'e geldik. Biz IMF'ye borcumuzu sıfırladık. IMF'ye borcumuz kalmadı. Nasıl oldu. Faiz noktasında koyduğumuz adımlarla oldu. Ana muhalefet çıkmış IMF'den borç alın. O sizin işiniz. Bizim IMF ile işimiz yok. Biz diyoruz ki "biz bize yeteriz" Bundan sonrada yetmeye devam edeceğiz.



2013'ten günümüze kadar olan dönemi mücadele dönemi olarak adlandırıyorum, ülkemize ağır bedelleri oldu. Attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü hareket etmesini sağladık. Milli gelirimiz 236 milyardan 754 milyar dolara ulaştı. Bugün dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Turizm'de 2019'da 52 milyon turist sayısına ulaştık. En ciddi kaybımız koronavirüs sebebiyle burada oldu. Dünyada en çok turist sağlayan 6. ülke olduk. 2002'den itibaren ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 2019 sonu itibariyle 217 milyar dolar seviyesini aştı. Enflasyonu yüzde geçen sene 11,8'e indirdik. Ayrıca bugün itibariyle organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Muhalefet diyor ya tarımda çiftçimiz şöyle battı diye. Hiç merak etmeyin. Ellerinizi de fazla ovuşturmayın. Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama yapacak. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek. Uluslararası endeksler ise başarı elde ettiğimiz bir başka alan oldu.



"EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

İnşallah salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu döneminde şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisine dahil edeceğiz bu dönemde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Çünkü AK Parti'nin bu millete daha söyleyeceği çok sözü ve yapacağı çok işi var. İnşallah 25 Ağustos akşamı Ahlat'ta olacağız. Sultan Alpaslan geceyi orada geçirmişti. Biz de orada olacağız. Cumhurbaşkanlığı konutu yaptık. 26 Ağustos sabahı da Malazgirt'e geçeceğiz. Her yıl yapmış olduğumuz bu kutlamayı da böyle gerçekleştireceğiz. Biz hiçbir zaman sadece seçim başarısını hedefleyen ve bunun üzerinden siyaset yapan bir parti olmadık. Toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi ilke olarak kabul ettik. AK Parti hareketini milletimizin daha çok sahiplenmesinin sebebi budur. Her kademede vazife üstlenen arkadaşlarımızın tek amacı aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmek olmuştur. Türkiye'de bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Biz millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için katıldı. AK Parti bu bilinci kaybetmedği için bu günlere gelmiştir. Bizim davamızın bir önemli özelliği de istişareye verdiği önemdir. Hukuktan siyasete ekonomiden diplomasiye milletimize pusu kuranları unutmayacağız.