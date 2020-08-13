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    • 13.08.2020 18:51
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    Başkan Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü

    Başkan , Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

    Başkan , Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü.

    GÜNDEM DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
    Görüşmede, 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etmiştir." denildi.

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