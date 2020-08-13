13 Ağustos korona tablosu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen milyonlarca kişi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.