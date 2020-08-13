Başkan Erdoğan Rize'ye geliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra kente gelmesi beklenen Erdoğan, düzenlenen törenle toplu açılış yapacak. İnşaatları tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü , AFAD Bölge Müdürlüğü binaları ile 5 okul, Güneysu TOKİ Konutları ve Ardeşen Derin Deşarj Sistemi gibi 34 projenin törenle toplu açılışı gerçekleştirecek. Akşam yemeğinde parti teşkilatı ile bir araya gelecek olan Erdoğan, geceyi Güneysu'daki evinde geçirecek. Başkan Erdoğan'ın pazar günü öğleden sonra Rize-Artvin Havaalanı'nı helikopterle inceledikten sonra Rize'den ayrılacağı öğrenildi.