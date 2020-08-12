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    • 12.08.2020 09:40
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    Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı: Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun

    Son dakika haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'ten yeni bir görüntü paylaştı. Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.

    Bakan paylaştı: Oruç Reis Akdeniz'de
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.


    Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Oruç Reis'in görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez mesajında, şu ifadelere yer verdi:
    "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı: Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun
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