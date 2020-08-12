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    • 12.08.2020 16:26
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'la görüştü

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı 'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Afganistan eski Cumhurbaşkanı 'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dostum'un Bakanlıkta yaptığı görüşmede, 'nin 'da barışın sağlanması için ortaya konan uluslararası çabalarda oynadığı öncü rol dile getirildi.

    Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir fırsat olarak gördüğü Afganlar arası barış ve uzlaşı sürecine de aynı şekilde katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

    Barış görüşmelerine zemin hazırlaması bakımından Afgan hükümetinin 5 bin mahkumu serbest bırakmasının müzakereler öncesinde güven artırıcı bir önlem olarak olumlu karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, ilk turu Doha'da düzenlenmesi öngörülen Afganlar arası görüşmelerin sonraki turlarından birine Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

    Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü
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