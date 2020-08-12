Muharrem ayı, Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisidir. Ağustos ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde "Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Aşure günü için hazırlıklara başlayan vatandaşlar Aşure ayı ne zaman, hangi gün sorusuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte 2020 Aşure ayı tarihi...

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca "aşure orucu" denir. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.