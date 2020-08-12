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    • 12.08.2020 17:59
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    e yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Maske bile yetmiyor

    resmi Twitter hesabından e yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı. Mesajda "Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli" ifadeleri yer aldı.

    Maske bile yetmiyor

    , dünyayı kasıp kavuran yeni tip le mücadele için her dakika uyarı mesajları paylaşmaya devam ediyor.

    Bakan Koca son olarak koronavirüse yakalanan bir doktorun uyarılarını paylaştı.

    Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Doçent Doktor Sami Kınıklı'nın mesajı şöyle:
    "Son derece bulaşıcı bir hastalık. Ben, Kovid-19 geçiren bir doktor olarak maske takılsa bile mesafenin önemli olduğunu gördüm. Maskem vardı ama olası vakalarla yakın temastaydım, virüsü bir şekilde aldım. El temizliğine dikkat edilmeli. Ellerin yüz ve gözle teması önlenmeli. Böyle yaşamak zorundayız, bunu kabullenmek zorundayız."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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