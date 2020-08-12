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    • 12.08.2020 14:51
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    Son dakika: 'dan açıklaması: diyalogla çözmek istiyor

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. , 'nin 'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.

    Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. , 'nin 'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.


    Akar, yaptığı açıklamada, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız." ifadelerini kullandı.



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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye diyalogla çözmek istiyor
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