30 Ağustos resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?



Ulusal bir bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Zaten hafta sonu tatiline denk geldiği için çalışanlar bundan yararlanamayacak.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?



Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.