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    • 13.08.2020 00:54
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    'ndan açıklaması: İlkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz

    'ndan 'a ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden flaş Irak açıklaması!

    'ndan 'a ilişkin açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Ülkesinde bulunan unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır

    Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz.

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