Başkan Erdoğan, PKK'lı teröristlerce Trabzon'da katledilen Eren Bülbül'ü, şehadetinin 3. yılında andı.

Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum.