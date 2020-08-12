Başkan Erdoğan, PKK'lı teröristlerce Trabzon'da katledilen Eren Bülbül'ü, şehadetinin 3. yılında andı.
Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum.
Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2020
Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/S7UgYPGfcO