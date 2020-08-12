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    • 12.08.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Kanını yerde bırakmadık

    Başkan Erdoğan, 'lı teröristlerce 'da katledilen 'ü, şehadetinin 3. yılında andı. Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum.

    Kanını yerde bırakmadık

    Başkan Erdoğan, 'lı teröristlerce 'da katledilen 'ü, şehadetinin 3. yılında andı.

    Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum.

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