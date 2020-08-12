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    • 12.08.2020 14:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan , üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
    Başkan , üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.






    Başkan Erdoğan dijital medya sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi.


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