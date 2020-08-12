Son dakika: Başkan Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan dijital medya sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/TeoNgLc7D7— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 12, 2020
Başkan Erdoğan dijital medya sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi.