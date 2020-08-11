Yunan casusu Türkiye korkusu sardı! Maalesef her şeyi mahvettik

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı ve casus olarak tanınan Savas Kalenderisis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu.

Savas Kalenderisis, gerilimin en yüksek seviyeye çıktığı bir dönemi yaşadıklarını belirterek, "1923'ten bu yana en tehlikeli dönemi yaşıyoruz. Ama o dönem sınırlarımız tehlikeye atılmamıştı. Bunu korkarak söylüyorum ama Yunanistan için en tehlikeli dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının merkezi olan Libya'daki Sirte ve Cufra bölgesinde olası gelişmeler Ankara'nın bundan sonraki politikasını belirleyecektir. Bu da Girit'in güneyi ve Ege'de olacaktır. Çok önemli bir periyot bu. Son 30 yıldır Türk-Yunan ilişkilerini takip ediyorum. Hatta Ayasofya'nın açılmasının ardından Türk stratejist ve analizcilerine bakıyorum. Üzülerek söylüyorum. Yunanlılar, Türklerin planlarını iyi okuyamadılar. Sonunda da miyop oldular" dedi.

"Her şeyi mahvettik"

Yunanistan'ın bir planının bulunmadığını belirten Kalendirisis, "Türkiye son 20 yıldır askeri sanayisini güçlendiriyor. Ciddi anlamda yapılmayacak şeyleri yapıyorlar. Bunu itiraf etmeliyiz. Biz de bu süreçte savunma sanayimizi mahvettik. Maalesef Yunanistan hükümetinin bir planı yok. Siyasi amacı yok. Biz de bu sürecin peşinden gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Wights of Salem