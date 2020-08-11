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    • 11.08.2020 16:51
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "" mesajı: Egemenlik vazgeçilmezimizdir

    , "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve 'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mavi Vatan mesajı

    , "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadesini kullandı.

    Oktay, ile arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından 'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

    "EGEMENLİK VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

    Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

    "‪Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.‬ ‪Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."

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