Beyrut Limanı'ndaki beş günlük arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türk ekiplerinden 7 kişilik bir heyet burada kalarak çalışmalarına devam edecek.

Türkiye, patlamanın ardından A400 tipi bir kargo uçağı ile daha önce Lübnan'a yardım malzemeleri göndermişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.