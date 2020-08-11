Okullar ne zaman açılacak sorusu bir süredir milyonların gündemindeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı. Peki, okulların açılacağı tarih değişti mi? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte detaylar...

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH DEĞİŞTİ Mİ?

Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.