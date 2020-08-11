Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.





TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI

Başkentin büyük bir bölümünü ve Beyrut Limanı'nı harabeye çeviren patlama sonrası Türkiye Lübnan'a yardım elini uzattı.





Türkiye, Lübnan'daki patlamanın yaralarını sarmak için patlamanın akabinde hemen bir kargo uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personelini bölgeye gönderdi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye gitti.





HAZIMSIZ ÇÖLAŞAN YAPILANLARA 'ŞOV' DEDİ

Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan akılalmaz ifadeler kullandı. Beyrut için yapılanların gösteriş olduğunu öne süren Çölaşan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki karşılanması için ise 'şov' ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRGECİ GİBİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin Beyrut'u tekrar kalkındırmak için yaptığı yardım açıklamalarının bir kazanç için olduğunu iddia eden Çölaşan, Türkiye'nin Lübnan'ı sömürmeye çalıştığını ancak ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Japonya, Rusya, Arap ülkeleri ve İsrail'in de sırada olduğunu söyledi.

