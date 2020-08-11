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    • 11.08.2020 14:21
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    Sözcü yazarı 'dan akılalmaz sözler! 'yi sömürgeci ilan etti

    'nin bölgede aktif rol oynaması ve etkinliğini giderek artırması içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor. Bugünkü yazısında Beyrut'ta meydana gelen yı ve sonrasında yaşananları değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı , Türkiye'ye yönelik akılalmaz iftiralarda bulundu. Çölaşan, 'a yardım elini ilk uzatan ülkelerden biri olan Türkiye'yi adeta sömürgeci ilan etti. Çölaşan, ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'da karşılanması için ise 'şov' ifadelerini kullandı.

    Türkiye'yi sömürgeci ilan etti

    'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

    TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI
    Başkentin büyük bir bölümünü ve Beyrut Limanı'nı harabeye çeviren patlama sonrası 'a yardım elini uzattı.

    Türkiye, Lübnan'daki patlamanın yaralarını sarmak için patlamanın akabinde hemen bir kargo uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personelini bölgeye gönderdi. Sonrasında ise ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye gitti.

    HAZIMSIZ ÇÖLAŞAN YAPILANLARA 'ŞOV' DEDİ
    Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sözcü yazarı akılalmaz ifadeler kullandı. Beyrut için yapılanların gösteriş olduğunu öne süren Çölaşan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki karşılanması için ise 'şov' ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRGECİ GİBİ GÖSTERDİ
    Türkiye'nin Beyrut'u tekrar kalkındırmak için yaptığı yardım açıklamalarının bir kazanç için olduğunu iddia eden Çölaşan, Türkiye'nin Lübnan'ı sömürmeye çalıştığını ancak ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Japonya, Rusya, Arap ülkeleri ve İsrail'in de sırada olduğunu söyledi.

    Haberler Güncel Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan akılalmaz sözler! Türkiye'yi sömürgeci ilan etti
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