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    • 11.08.2020 08:22
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    Son dakika: 'ndeki çalışmalar nedeniyle 'de trafik yoğunluğu

    Son dakika haberine göre, 'nde başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle Karayolu Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu.

    Yola çıkacaklar dikkat! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

    'nde başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle Karayolu Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu.


    () tarafından yapılan Haliç Köprüsü'nde hafta sonu başlatılan bakım onarım çalışmalarının ikinci bölümü nedeniyle sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nda Çağlayan istikametinde Edirnekapı ile köprü girişi arasında trafik yoğunluğu oluştu. 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanmaya başlandı.



    Haberler Güncel Son dakika: Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu
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