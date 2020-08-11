Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren "Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklacak?" sorusuyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.