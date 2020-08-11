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    • 11.08.2020 09:02
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    Son dakika: 'da operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

    Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Harekete geçildi: Çok sayıda gözaltı var
    Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



    Yapılan operasyon uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alanın şüphelilerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.



    Gözaltına alınan 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
    Haberler Güncel Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı
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