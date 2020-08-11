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    • 11.08.2020 10:47
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    Son dakika: 'de 'ya ağır darbe: Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

    Mardin'de PKK'ya ağır darbe

    'de terör örgütü 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Dargeçit ilçe kırsalı Harmanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, mühimmat, muhtelif gıda ile yaşam malzemesinin gizlendiği tespit edildi.

    Malzemelerin bulunduğu bölgeye düzenlenen operasyonda, arazide arama yapıldı.

    Aramada, 2 farklı noktada 3 el bombası, 125 elektrikli fünye, çok sayıda mühimmat ile toprağa gömülmüş 50 kilogramlık varil içerisinde teröristlere ait elbise, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.


    Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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