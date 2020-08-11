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    • 11.08.2020 08:18
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    'li ilçelerde saltanatı: Büyükşehir harcamalarını katladılar

    ’li ilçe belediyelerinde ‘’ saltanatı yaşanıyor. Muratpaşa 6 milyon 513 bin, 5 milyon 699 bin, Nilüfer 5 milyon 118 bin, Tepebaşı 4 milyon 800 bin, 4 milyon 504 bin lirayı “temsil ve tanıtıma” harcadı. Bu miktarların bazı büyükşehir belediyeleri harcamalarını katlaması dikkat çekti.

    CHP'li ilçelerde özel kalem saltanatı!
    yönetimindeki ilçe belediyeleri harcamalarında sınır tanımıyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde il ve ilçe belediyelerinin meclis çalışmalarına başlamasının ardından 2019 yılı faaliyet raporları da kabul edilmeye başlandı. CHP'li belediyelerin özel kalem harcamaları ise dudak uçuklattı. "Temsil ve tanıtım giderleri" adı altında yapılan milyonlarca lirayı bulan harcamalar pes dedirtti.

    LİDER MURATPAŞA BELEDİYESİ
    Belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden yayınlanan faaliyet raporlarında özel kalem harcama listesinin başında 'nın CHP'li geldi. CHP'li yönetim 2019 yılı için özel kalem ödeneğini 6 milyon 831 bin lira olarak belirledi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 6 milyon 513 bin lira oldu. 'in CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde 13 milyon lira özel kalem harcaması yaptığı görüldü. 2018 yılında 3 milyon 646 bin liralık harcama yapan belediye 2019 yılında gelindiğinde bu rakamı 4 milyon 800 bin liraya kadar çıkarttı.

    SINIRSIZ HARCAMA
    'nın CHP'li de özel kalem harcamaları için kasanın ağzını açtı. Belediyeye 2019 yılı için belirlenen 4 milyon 875 bin lira bütçe yetmedi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 5 milyon 118 bin lira oldu. 73 bin nüfusa sahip olan 'nın CHP'li de özel kalem harcamalarında sınır tanımadı. Belediye özel kalemi bir yılda 4 milyon 504 bin liralık harcama yaptı.

    MİLYONLAR GİTTİ
    CHP'li 'nin 5 milyon 699 bin lira harcama yaptığı da 2019 yılı faaliyet raporuna yansıdı. CHP'li 2 milyon 301 bin lira, CHP'li Konyaaltı Belediyesi 2 milyon 39 bin lira harcama yaptı. CHP'li Bilecik Belediyesi 2 milyon 582 bin, Adana'nın CHP'li 4 milyon 392 bin, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 973 bin lira, CHP'li 2 milyon 452 bin lira harcadı.

    BÜTÇEYİ AŞTILAR
    Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul'da bulunan CHP'li belediyelerde de yapılan özel kalem harcamaları dikkat çekti. Avcılar Belediyesi 3 milyon 48 bin, 2 milyon 911 bin lira ödeme yaptı. 2019 faaliyet raporunda bütçe 3 milyon 492 bin lira olarak belirledi. Ancak bu oran yıl sonunda yetersiz kaldı. Belirlenen bütçe yüzde 22 oranında aşıldı. Yıl sonunda harcanan para miktarı 4 milyon 279 bin liraya dayandı.

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