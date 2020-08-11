LİDER MURATPAŞA BELEDİYESİ
Belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden yayınlanan faaliyet raporlarında özel kalem harcama listesinin başında Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi geldi. CHP'li yönetim 2019 yılı için özel kalem ödeneğini 6 milyon 831 bin lira olarak belirledi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 6 milyon 513 bin lira oldu. Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde 13 milyon lira özel kalem harcaması yaptığı görüldü. 2018 yılında 3 milyon 646 bin liralık harcama yapan belediye 2019 yılında gelindiğinde bu rakamı 4 milyon 800 bin liraya kadar çıkarttı.
SINIRSIZ HARCAMA
Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi de özel kalem harcamaları için kasanın ağzını açtı. Belediyeye 2019 yılı için belirlenen 4 milyon 875 bin lira bütçe yetmedi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 5 milyon 118 bin lira oldu. 73 bin nüfusa sahip olan Amasya'nın CHP'li Merzifon Belediyesi de özel kalem harcamalarında sınır tanımadı. Belediye özel kalemi bir yılda 4 milyon 504 bin liralık harcama yaptı.
MİLYONLAR GİTTİ
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin 5 milyon 699 bin lira harcama yaptığı da 2019 yılı faaliyet raporuna yansıdı. CHP'li Manavgat Belediyesi 2 milyon 301 bin lira, CHP'li Konyaaltı Belediyesi 2 milyon 39 bin lira harcama yaptı. CHP'li Bilecik Belediyesi 2 milyon 582 bin, Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi 4 milyon 392 bin, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 973 bin lira, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 452 bin lira harcadı.
BÜTÇEYİ AŞTILAR
Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul'da bulunan CHP'li belediyelerde de yapılan özel kalem harcamaları dikkat çekti. Avcılar Belediyesi 3 milyon 48 bin, Şişli Belediyesi 2 milyon 911 bin lira ödeme yaptı. Beşiktaş Belediyesi 2019 faaliyet raporunda bütçe 3 milyon 492 bin lira olarak belirledi. Ancak bu oran yıl sonunda yetersiz kaldı. Belirlenen bütçe yüzde 22 oranında aşıldı. Yıl sonunda harcanan para miktarı 4 milyon 279 bin liraya dayandı.