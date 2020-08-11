Son dakika haberine göre Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son dakika: MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜMOSAN'a teşekkür Son dakika: Bakan Mustafa Varank açıkladı: Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Son dakika: Roketsan tarafından geliştirildi! TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları tamam!