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    • 11.08.2020 15:46
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    , Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Son dakika haberine göre , Başkan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

    Haberler Güncel Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
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