Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için" notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.