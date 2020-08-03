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    • 03.08.2020 14:02
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    Son dakika: tarafından geliştirildi! Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları tamam!

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden tarafından geliştirilen Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için" notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Yüksek hassasiyete sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olmasıyla ön plana çıkıyor.

    2.6 metre uzunluğa sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, MK-81 ve MK-82 harp başlığı tiplerine sahip.

    Menzil aralığı 2 ile 28 kilometre arası olan TEBER-82 Güdüm Kitleri, lazer arayıcı başlık, ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma sistemi gibi güdüm modlarıyla donatıldı.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Roketsan tarafından geliştirildi! TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları tamam!
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