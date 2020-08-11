Muharrem ve Aşure ayı için geri sayım devam ederken vatandaşlar bu önemli günlerin tarihlerini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Muharrem ayı, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimidir. Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak idrak edilir. Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca "aşure orucu" denir. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.