Edirne'de hareketli dakikalar! Havaya ateş açıldı





OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere 'dur' ihtarına bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.