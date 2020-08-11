CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda yeniden genel başkanlık görevine seçilmişti.

Tek aday olarak girdiği seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşayan CHP Lideri, Parti Meclisi seçimlerinde ise tam olarak istediğini alamadı.





Öyle ki; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz, listenin dışında kaldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, bu isimlerin Parti Meclisi'nin dışında kalması için gayret gösterdiği gündeme geldi.





KURULTAYDA SEÇİLEMEDİLER ATAMA YAPTI

Kılıçdaroğlu, Çeviköz ile Özkan'ı yeniden koltuk sahibi yapmak için kurultayda delegelerin iradesini yok saydı.

A Takımını yenileyen Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün görevlerini kimseye vermedi.

CHP Lideri, Çeviköz ile Özkan'ı başdanışman olarark görevlendirecek.

Tuncay Özkan, Basın ve Medya İlişkilerini, Ünal Çeviköz ise Dış İlişkileri yönetecek.

