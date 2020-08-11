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    • 11.08.2020 10:17
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    Kemal 'ndan 'ne giremeyen ve için özel formül

    lideri Kemal , Çeviköz ile Özkan'ı yeniden koltuk sahibi yapmak için kurultayda delegelerin iradesini yok saydı. Kılıçdaroğlu, 'ne giremeyen Özkan ile Çeviköz'ü başdanışman yaparak, eski sorumluluklarını devam ettirecek.

    Kılıçdaroğlu'nun Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz formülü

    Genel Başkanı Kemal , geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda yeniden genel başkanlık görevine seçilmişti.

    Tek aday olarak girdiği i kazanmanın mutluluğunu yaşayan CHP Lideri, seçimlerinde ise tam olarak istediğini alamadı.

    Öyle ki; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden ve , listenin dışında kaldı.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, bu isimlerin Parti Meclisi'nin dışında kalması için gayret gösterdiği gündeme geldi.

    KURULTAYDA SEÇİLEMEDİLER ATAMA YAPTI
    Kılıçdaroğlu, Çeviköz ile Özkan'ı yeniden koltuk sahibi yapmak için kurultayda delegelerin iradesini yok saydı.

    A Takımını yenileyen Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün görevlerini kimseye vermedi.

    CHP Lideri, Çeviköz ile Özkan'ı başdanışman olarark görevlendirecek.

    Tuncay Özkan, Basın ve Medya İlişkilerini, Ünal Çeviköz ise Dış İlişkileri yönetecek.

    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Parti Meclisi'ne giremeyen Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz için özel formül
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