Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.08.2020 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2020 10:12
    ABONE OL

    Son dakika: -Türkiye sınırındaki 4 gündür süren söndürüldü

    Son dakika haberine göre, -Türkiye sınırına yakın Hamzabeyli’nin karşısındaki Lesovo bölgesinde 4 gündür süren söndürüldü. Bölgede, 9 itfaiye aracı personeli nöbet tutacak.

    4 gündür süren yangın söndürüldü

    -Türkiye sınırına yakın Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo bölgesinde 4 gündür süren söndürüldü.

    Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) açıklamasında, binlerce dekarlık alana yayılan yangının orman ve tarım arazilerini etkilediğini belirterek, "Küçük bir insan hatası devasa zararlara yol açabiliyor." dedi.

    Lesovo sınır kapısında bir tır şoförünün attığı sigaradan çıktığı tahmin edilen yangının sıcak ve rüzgarlı havanın da etkisiyle hızla yayıldığını belirten Zdravkova, belediye ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladıklarını aktardı.



    Zdravkova, "Yangına neden olan küçük bir sorumsuzluk bölgede binlerce insana, hayvancılık ve tarım sektörüne zarar verdi. Vatandaşları yangın çıkabilmesi açısından bu riskli dönemde daha dikkatli ve sorumlu davranmaya çağırıyorum." diye konuştu.

    Yetkililer, 4 gündür süren yangının söndürüldüğünü bildirdi. Bölgede, 9 itfaiye aracı personeli nöbet tutacak.



    Haberler Güncel Son dakika: Bulgaristan-Türkiye sınırındaki 4 gündür süren yangın söndürüldü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri