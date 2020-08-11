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    • 12.08.2020 09:16
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    -Ankara-İzmir 2020 LGS boş kalan Fen, Anadolu, Liseleri ları ları yüzdelik dilimleri...

    2020 LGS -Ankara-İzmir boş kalan , ve Liseleri listeleri belli oldu. LGS ları sonrasında İstanbul'da boş kalan liselerin kontenjan listeleri yayında. İstanbul Fen Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri ve İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları 2020… Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

    İstanbul-Ankara-İzmir boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri...

    Öğrenciler tercih etmek istedikleri okulların lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek istiyor. Bizde tercih yapacak adaylar için İstanbul Ankara ve İzmir MEB tarafından açıklanan lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini derledik. Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak. 1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak. 2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. İşte LGS İstanbul-Ankara-İzmir boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban puanları yüzdelik dilimleri...

    2020 LGS İstanbul boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban-tavan puanları

    BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi

    BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi

    BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi

    BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi

    ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi

    BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi

    BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi

    BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi

    ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi

    BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi

    BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi

    BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi

    ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    2020 LGS Ankara boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban-tavan puanları

    YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

    YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl

    YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl 1

    YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek

    YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek

    POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)

    KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)

    KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl

    KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek

    GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)

    ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)

    ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl

    BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI

    2020 LGS İzmir boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban-tavan puanları

    TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi

    ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi

    KONAK / Konak Anadolu Lisesi

    KONAK / Atatürk Lisesi

    KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

    GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi

    ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi

    BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

    BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi

    ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

    NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

    1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

    2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

    LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

    *Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

    *Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

    *Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

    HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

    LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

    LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

    2020–2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.
    Haberler Güncel İstanbul-Ankara-İzmir 2020 LGS boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban puanları yüzdelik dilimleri...
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