Öğrenciler tercih etmek istedikleri okulların lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek istiyor. Bizde tercih yapacak adaylar için İstanbul Ankara ve İzmir MEB tarafından açıklanan lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini derledik. Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak. 1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak. 2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. İşte LGS İstanbul-Ankara-İzmir boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban puanları yüzdelik dilimleri...
2020 LGS İstanbul boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban-tavan puanları
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2020 LGS Ankara boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban-tavan puanları
YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl 1
YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek
POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl
KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek
GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl
BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2020 LGS İzmir boş kalan Fen, Anadolu, İmam Hatip Liseleri boş kontenjanları taban-tavan puanları
TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
KONAK / Konak Anadolu Lisesi
KONAK / Atatürk Lisesi
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.
1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.
2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.
LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)
*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.
*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
2020–2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.