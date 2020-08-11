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    • 11.08.2020 11:36
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    Eski 'li Genel Başkanı oldu: İlk de iktidar olacağız

    eski milletvekili , 20 Temmuz'da kurduğu ’nin, 9 Ağustos'ta yapılan Kurucular Kurulu ilk toplantısında oy birliğiyle genel başkanı seçildi. Yılmaz yaptığı açıklamada Anadolu'da kısa sürede dirilişin fitilini ateşleyeceklerini ve ilk de iktidar olacaklarını belirterek, "Ya başaracağız ya başaracağız" dedi.

    Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi Genel Başkanı oldu
    Bağımsız Ardahan Milletvekili , kurduğu 'nin genel başkanı seçildi. Yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yılmaz, Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.


    Yenilik Partisi'nin parti tüzüğüne her kademe için yüzde 50 kadın erkek eşitliği konulduğunu, ayrıca gençlerin en önde olacağını belirten Yılmaz, "Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır." ifadelerini kullandı.




    "PARTİMİZ HALK HAREKETİNE DÖNÜŞECEK"
    İl ve ilçe teşkilatlarını ocak ayı itibarıyla tamamlayıp e girme yeterliliği kazanacaklarını kaydeden Yılmaz, partisinin ülke çapında bir halk hareketine dönüşeceğini savundu. Yılmaz, "Bu çerçevede kısa bir süre içerisinde eşimle birlikte Anadolu'nun en ücra köşesinden bu uyanış ve dirilişin fitilini ateşleyeceğiz. Ya başaracağız ya başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.




    YENİLE YENİLE RUH HASTASI ETTİLER
    Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada 'nin döneminde dokuz seçim kaybettiğine dikkat çekerek, "Yenile yenile milleti ruh hastası ettiler. Bunlar değişmeden sonuç değişmez" ifadelerini kullanmıştı.


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