İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaçtır? 2020-2021 kaç aylık çocuklar okula gidecek?

OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?



2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."





OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık.

Bu çocuklar sporda pazarda daha riskli durumdalar, okulda olduklarından daha az riskli durumdalar.

Ulusal düzeyde kararı bu şekilde veririz. Açılması yönünde arzumuz takibimiz var.